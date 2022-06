Il sindaco De Lillis per celebrare la vittoria elettorale terrà un comizio oggi alle ore 19.00 in piazza Signina, dove incontrerà i cittadini.

Mauro Primio De Lillis si conferma sindaco di Cori. Nelle elezioni amministrative del centro lepino l'attuale primo cittadino ha ottenuto un successo perentorio, sostenuto della lista civica "Cori e Giulianello Insieme". Le preferenze al momento sfiorano il 78% con cinque seggi su nove, ma la matematica certezza della vittoria arriverà superando la quota di 2.400 voti (più della metà dei dei 3.785 votanti in questa tornata elettorale); lo sfidante Evaristo Silvi sostenuto dalla lista l'Altra Città è invece fermo al 21%.

