Franco Taddeo si riconferma sindaco di Santi Cosma e Damiano. Mancano ancora poche schede da scrutinare ma ormai il vantaggio pare incolmabile, anche perché Taddeo è in testa in tutte e sette le sezioni sul suo rivale Antonello Testa. Sei su sette le sezioni scrutinate, Taddeo in testa con il 57,83% dei voti e 1.876 preferenze, contro le 1.368 preferenze (42,17%) di Antonello Testa