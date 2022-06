A Gaeta il candidato Cristian Leccese è in testa e si avvia a diventare sindaco. Lo scrutinio è ancora in corso ma il delfino del sindaco uscente Cosmo Mitrano è in netto vantaggio sugli avversari, Sabrina Mitrano e Silvio D'Amante. Dopo 12 sezioni su 20, Leccese ha il 64% dei voti.