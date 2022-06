Andrea Volpi è il nuovo sindaco di Lanuvio. Il candidato della lista "Lanuvio per la Democrazia" si è infatti imposto con il 54,27% delle preferenze (2991 voti), dando in questo modo forza al progetto civico che da dieci anni governa la città. Volpi, 40 anni, dal 2012 ad oggi ha infatti ricoperto il ruolo di assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici e dal 2017 riveste la carica di vice sindaco nella giunta di Luigi Galieti (primo cittadino uscente), inoltre è consigliere consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale (Ex Provincia di Latina). Più staccati invece gli altri due candidati: Ilaria Signoriello, la candidata di centrosinistra con la lista Lanuvio Futura ha ottenuto il 28,94% delle preferenze (1595 voti), mentre Mario Gozzi di Lanuvio 4.0 si è fermato al 16.78% (925 voti). Già attribuiti i seggi in Consiglio: 11 componenti a Lanuvio per la Democrazia, 3 a Lanuvio Futura e 2 alla lista Lanuvio 4.0.