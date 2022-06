Arriva anche ad Aprilia il progetto politico "Italia al centro", il soggetto centrista e moderato pensato dal governatore della Liguria Giovanni Toti (leader di Cambiamo). In questi giorni infatti in città è nato il comitato promotore e sarà Ilaria Cavallin la segreteria comunale di Aprilia, nominata dal Segretario Provinciale Marcello Masci. Ilaria Cavallin, di professione avvocato, verrà coadiuvata nel radicamento territoriale del soggetto politico da un comitato di cittadini, fondatori del direttivo locale: Bruno De Luca, Valentino Clazzer, Alessandro Corbella, Davide Vantadori, Domenico Cuozzo ed Emanuele Galanti. Inoltre ci sarà l'ingresso di Iary Clazzer nel direttivo provinciale di Latina con la carica di vice responsabile dell'organizzazione dei comitati della provincia di Latina Area Nord. Il direttivo provinciale nominato dalla segreteria di Giovanni Toti, già composto da Marcello Masci, Segretario Provinciale Latina, Gabriele Menossi, vice segretario provinciale Latina, Pierluigi Ianiri, Portavoce e Comunicazione Provinciale Latina, Francesco Guglietta, responsabile dell'organizzazione dei Comitati della Provincia di Latina.

Il comitato nasce per condividere un percorso di crescita e di proposta politica che interessa da sempre quella porzione centrale, liberale e moderata nello scenario europeo, nazionale e soprattutto locale. Ilaria Cavallin, apprezzata e conosciuta, ha aderito al progetto di Italia al Centro per contribuire fattivamente alla crescita ed al radicamento del partito. "Siamo felicissimi – dichiara Marcello Masci, Segretario Provinciale di Latina - di accogliere giovani politici locali del territorio a Nord della nostra estesa provincia volenterosi di dare il proprio contributo in un momento storico in cui la fiducia verso chi fa politica è ai minimi storici, dunque un particolare grazie e un augurio di Buon lavoro a tutti loro da parte mia e di tutto il coordinamento provinciale". Parole condivise dall'onorevole Mario Abbruzzese, Segretario Regionale Lazio di Italia al Centro. "Sono ingressi graditi - afferma Abbruzzese - e li ringrazio personalmente a nome di tutto il Coordinamento Nazionale, sono ingressi che ci infondono fiducia in tutto ciò che da circa 4 anni stiamo facendo con il nostro presidente Toti, il lavoro sul territorio è fondamentale e ripaga di tutti gli sforzi profusi. All'indomani della tornata elettorale appena trascorsa, non possiamo che ritenerci soddisfatti di come sono andate le nostre liste e questo è di stimolo a proseguire in questa direzione con grande convinzione in vista delle future sfide alle elezioni Politiche e Regionali del 2023. Latina e i nostri militanti laziali saranno pronti un importante contributo, certi che potranno amministrare nel prossimo futuro i nostri Comuni, la Regione e dare una nuova linfa al Governo del nostro Paese. Italia al Centro è un Partito in crescita e non dobbiamo fermarci e adagiarci sugli allori; lavoreremo sodo affinché possa arrivare a percentuali di tutto rispetto".