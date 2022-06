"L'approvazione in Parlamento europeo dell'adesione dell'UE alla Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, è una buona notizia per tutte le imprese, soprattutto quelle italiane". Lo afferma in una nota il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi.

"Data l'attuale assenza di un quadro internazionale globale per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale, i cittadini e le imprese dell'UE che cercano di far riconoscere ed eseguire in un paese terzo decisioni rese nello spazio giudiziario europeo, si trovano ad affrontare un quadro giuridico invero confuso e incerto, con conseguente grave impatto sulla crescita del commercio e dei flussi di investimento. Per questo la Convenzione appena approvata dà importanti risposte a cittadini e imprese, offrendo loro un punto di riferimento. La Lega e il Gruppo ID hanno votato convintamente a favore essendo da sempre impegnati a garantire una maggiore certezza nella circolazione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale. Si tratta di un tema cruciale per il buon funzionamento del commercio a livello internazionale. Invero, l'UE dispone già di una legislazione interna per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in tali ambiti (i c.d. Regolamenti Bruxelles); nondimeno, uno strumento efficace e condiviso a livello internazionale, applicabile ai rapporti. coi paesi terzi, si rende necessario per completare il quadro normativo esistente. Pertanto, tenendo a mente l'importanza della certezza e della prevedibilità dei rimedi giurisdizionali esperibili, a salvaguardia di investimenti e traffici commerciali per imprese e cittadini, la proposta di adesione dell'UE alla Convenzione non può che essere giudicata positivamente, con l'auspicio che divenga uno strumento ampiamente condiviso tra paesi, a livello globale".