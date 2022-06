È Alberto Mosca il nuovo sindaco di Sabaudia. Ha vinto il ballottaggio contro Maurizio Lucci per poche centinaia di voti. Un testa a testa che ha infiammato la notte di Sabaudia. Sarà dunque Mosca a guidare la città delle dune nei prossimi cinque anni.

Mosca era sostenuto al primo turno da cinque liste: Forza Italia, Udc, Azione, Scegli Sabaudia e Città Nuova. Lucci invece aveva con sé Lucci Sindaco, Obiettivo in Comune e Coraggio Italia. Lega e Fratelli d'Italia, che al primo turno sostenevano Enzo Di Capua, non si sono schierate al ballottaggio, così come ha fatto il Partito democratico che al primo turno sosteneva Giancarlo Massimi.

La vittoria di Alberto Mosca al ballottaggio è arrivata per circa 400 voti di differenza su Lucci.