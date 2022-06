Maurizio Cremonini, detto Fabrizio, è il nuovo sindaco di Ardea. Nel segno del centrodestra, del ritorno al passato e, allo stesso tempo, di un taglio netto con l'ultima amministrazione, quella di Mario Savarese: il pentastellato Lucio Zito, lo sconfitto, dell'ultimo Consiglio comunale ne era il presidente. Cremonini, l'ha spuntata di nuovo, come al primo turno, stavolta con un divario maggiore e più schiacciante sul suo avversario.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli