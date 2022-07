Rendiconto 2021: l'opposizione di San Felice Circeo scrive al Prefetto. Nel documento, firmato dai consiglieri Rita Petrucci ed Egidio Calisi nonché dall'ex consigliere comunale Eugenio Saputo, vengono evidenziato soprattutto il fatto che l'approvazione sarebbe arrivata senza la relazione dei Revisori dei Conti. Nella deliberazione numero 26 del 10 giugno 2022 - quindi quella relativa il Rendiconto 2021 - approvata dal Consiglio Comunale «figura - scrivono i firmatari della lettera - la relazione del collegio dei revisori dei conti cosa assolutamente non veritiera come si può evincere dalla documentazione inviata via Pec ai consiglieri comunali nonché dalla pubblicazione avvenuta all'albo pretorio».

Ma non è tutto, le preoccupazioni sarebbero anche altre. «Ci domandiamo - si legge ancora nella lettera - quale sia la reale situazione contabile dell'Ente, sia relativamente ai Conti del 2021 per i quali non abbiamo il sostegno del Revisore del Conto ma anche per i riflessi che un Rendiconto chiaramente inficiato relativamente alla sua validità giuridica possa avere per gli equilibri finanziari del Comune. La preoccupazione è condivisa oltre che dai consiglieri comunali uscenti anche dall'attuale Gruppo di minoranza che Le chiedono di intervenire quale Autorità Governativa competente sul territorio al fine di ripristinare la Legalità e il rispetto delle Regole Democratiche».