Primo consiglio comunale, questa sera il giuramento del sindaco Alberto Mosca e non solo. Nei giorni scorsi sono stati resi noti i nomi degli assessori e quindi dei nuovi consiglieri comunali subentrati dopo le dimissioni dalla carica di consigliere di chi ha accettato quella assessorile. Si tratta di Massimo Mazzali e Matteo Di Girolamo per Forza Italia che entrano al posto di Giovanni Secci nominato vice sindaco e assessore al Personale, Cultura e Turismo, e Anna Maria Maracchioni alle Pari opportunità e Sanità; Temistocle Belmonte per Scegli Sabaudia che entra al posto di Roberto Bordignon assessore al Bilancio; Simona Baccaro per Città Nuova che entra al posto di Pia Schintu assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione. Unico assessore esterno, Vittorio Tommasetti per Urbanistica e Ambiente. Questa sera si conoscerà anche il nome del presidente del consiglio comunale, l'unico da ufficializzare e che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere ricoperto da un consigliere di Forza Italia la cui lista, lo ricordiamo, ha raggiunto il numero maggiore di preferenze all'interno della coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Alberto Mosca alle amministrative appena passate.



In cosa consisterà la prima assise civica? Questi i punti all'ordine del giorno che si susseguiranno a partire dalle 19.30 nell'aula consiliare: esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali; giuramento del sindaco; elezione del presidente del consiglio comunale e di due vice presidenti; comunicazione del sindaco inerente la nomina degli assessori e presentazioni del programma di mandato; elezione dei componenti della commissione elettorale comunale; individuazione dei componenti della commissione per la formazione degli elenchi dei cittadini per le funzioni di Giudici Popolari nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d'Appello. Ricapitolando quindi oltre ai quattro consiglieri già citati (Mazzali, Belmonte, Baccaro Di Girolamol) la maggioranza sarà composta da: Diana Sciamanna, Gianpiero Fogli, Luciano Colantone, Davide Gallucci, Rossella Garrisi, Simone Brina. Tra i banchi dell'opposizione ci saranno: Maurizio Lucci, Vincenzo Avvisati, Giancarlo Massimi, Paolo Mellano, Immacolata Iorio, Enzo Di Capua.