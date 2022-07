Arriva ad Aprilia Democrazia Cristiana, simbolo storico della politica Italiana. In questi giorni è stato

ufficializzato il direttivo locale del movimento politico rappresentato dallo scudo crociato, a dirigere la segreteria Pasqualino Pugliese detto 'Lino' coadiuvato dal vice segretario Antonio Pasqualone.

Democrazia Cristiana arriva per dare risposte e una politica alternativa sul territorio locale. "Siamo felicissimi – dichiara Pasqualino Pugliese - di rappresentare un simbolo storico e importante ad Aprilia. Vogliamo dare risposte concrete ai cittadini apriliani, sarà importante condividere con altri gruppi politici locali le nostre idee".

Aprilia ritrova quindi un simbolo storico della politica del belpaese, un'alternativa a chi da anni fa politica sul territorio pontino. "Lavoreremo sodo affinché molti apriliani decidano di darci fiducia – aggiunge Lino Pugliese – L'obiettivo è far conoscere le nostre idee ai cittadini concretizzarle".