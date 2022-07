Questa mattina 9 consiglieri di opposizione e 5 della maggioranza hanno formalizzato le dimissioni davanti al segretario comunale per rimettere il mandato nelle mani degli elettori. Lo comunica in una nota il Pd di Terracina che commenta: "All'assestamento dei conti ci penserà il Commissario prefettizio non certo questo consiglio comunale".

Sono gli effetti dell'inchiesta che qualche giorno fa ha decapitato l'amministrazione Tintari.