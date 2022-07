Il Centrodestra prenderà in modo compatto ogni decisione relativa a Latina, qualunque sia l'esito del ricorso al Consiglio di Stato sulla sentenza del Tar che manda a rivotare le 22 sezioni in cui il risultato è stato annullato dal Tar. E comunque l'esperienza di Forza Italia a sostegno di Damiano Coletta sembra ormai al capolinea, comunque vada. È in sintesi quanto emerso oggi nella conferenza stampa di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Latina nel Cuore tenuta all'hotel Europa di Latina.

Presenti all'appuntamento i coordinatori regionali Paolo Trancassini (FdI), Claudio Fazzone (FI), Claudio Durigon (Lega), Antonio Saccone (Udc) e il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo. I partiti del centrodestra hanno ribadito la loro alleanza attorno a Zaccheo in vista della ripetizione del voto nelle 22 sezioni annullate dal Tar. Durante gli interventi non sono mancate critiche alla situazione in cui versa Latina, soprattutto dal punto di vista del decoro e della tutela ambientale.

Importanti sono state le parole del coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone, il cui partito nei mesi scorsi ha sostenuto l'amministrazione Coletta permettendole di ovviare alla cosiddetta anatra zoppa uscita dal voto di ottobre 2021. Fazzone ha spiegato: "Abbiamo dato i nostri voti in assoluta trasparenza, spiegando sia agli alleati di centrodestra sia alla città, che lo facevamo per non lasciare Latina in balia di un lungo commissariamento e con la speranza di vedere realizzati alcuni importanti punti programmatici necessari a risollevare la città". Una fiducia a tempo che ora pare stia per venire meno. "Qualunque sarà la decisione, il centrodestra si riunirà e deciderà insieme. Anche di mandare a casa l'amministrazione".