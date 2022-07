«La scelta degli Assessori è ricaduta per larghissima parte su persone del territorio di Ardea - ha spiegato il Sindaco -. Persone preparate e che si metteranno a disposizione per il bene della nostra città. Prendo impegno a completare la Giunta entro pochi giorni».

Le deleghe verranno rese note a breve, così come nei prossimi giorni sarà anche completato l'esecutivo con gli ulteriori due Assessori.

Il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, ha comunicato in Consiglio Comunale i nomi dei primi cinque componenti della Giunta Comunale e che quindi saranno nominati Assessori.

