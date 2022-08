La sfida è certamente tra loro due, Vincenzo Zaccheo e Damiano Coletta. Ed è iniziata a distanza, chiaramente, a suon di post sui social media. Che sia lo strumento giusto per arrivare agli elettori delle 22 sezioni lo dubitiamo, ma tant'è. I due contendenti stanno provando a conquistare i consensi necessari per arrivare al 4 settembre e chiudere la partita. Ma mentre Zaccheo è costretto a un match all'attacco, Coletta sta semplicemente amministrando "il vantaggio". Sì perché all'ex sindaco è sufficiente che Zaccheo non raggiunga il 50% più uno dei voti per tornare a fare il primo cittadino. E dunque, è evidente, ha davanti il compito più semplice.

Vincenzo Zaccheo sta girando in lungo e in largo i borghi dove si vota. È lì che il primo cittadino proverà a conquistare consensi necessari a staccare il biglietto del primo turno che può mandarlo sulla poltrona più importante di piazza del Popolo. In queste ore il candidato del centrodestra è stato a Borgo Montello: «Coletta ha dimenticato i borghi. Invito tutti a guardare come è ridotta la scuola materna di Borgo Montello: aree transennate, degrado e abbandono. Serve subito un intervento di manutenzione». Nel weekend è stato a Borgo Podgora, per la festa patronale: «Chi frequenta quotidinamente il Borgo sa bene che la Festa Patronale costituisce una delle più importanti espressioni della cultura, della storia e della tradizione di questo meraviglioso luogo: ci riempie sempre di gioia vedere i suoi abitanti uniti da quella voglia di stare insieme, festeggiare e circondarsi di familiari, parenti ed amici durante spensierate serate estive», spiega l'ex sindaco su Facebook. Ieri, poi, un attacco all'azienda speciale Abc e a come gestisce la raccolta rifiuti.

Coletta, sempre da Facebook, con una foto risalente alla campagna elettorale di ottobre, scrive: «Il mio avversario si sta dando molto da fare perché si è reso conto che il 4 settembre non solo rischia di incassare un'altra sconfitta personale nel testa a testa contro di me, ma potrebbe addirittura far perdere al centrodestra un bel po' di seggi in Consiglio comunale».