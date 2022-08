E se in campo alle prossime elezioni politiche scendesse anche il sindaco di Minturno, nonché presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli? L'interrogativo si pone, anche perché se il primo cittadino accettasse sarebbe sicuramente candidato, ma i dubbi di Stefanelli rimangono, anche se sull'argomento mantiene la massima riservatezza.

Va comunque detto che i contatti ci sono ed anche frequenti per l'unico sindaco di Italia Viva, lo schieramento di Matteo Renzi, che vorrebbe in lista Stefanelli in tutti i collegi della provincia. Un'aspirazione giustificata da parte del leader politico toscano, in considerazione delle posizioni conquistate dallo stesso Stefanelli, netto vincitore delle elezioni a Minturno ed eletto poco dopo al vertice del consiglio provinciale di Latina.

Ma a fare la corte al massimo esponente del Comune aurunco c'è anche Azione il movimento guidato da Carlo Calenda, al quale, e non è un mistero, interessa il sindaco minturnese, in quanto una sua presenza radicherebbe il suo movimento sul territorio e proverebbe a conquistare un seggio proporzionale della Camera. Al Pd ciò potrebbe interessare come candidato di coalizione in quota Azione al collegio uninominale della Camera, che è blindato per il centro-destra. Ma la presenza di Stefanelli potrebbe essere utile per rosicchiare da Terracina a Cassino consensi al centro-destra.

E' chiaro che si tratta di ipotesi e possibilità che potrebbero verificarsi, ma va altresì rimarcato che al sindaco-presidente non dispiacerebbe affatto iniziare un percorso di impegno partitico di prospettiva. E in questo momento la sua figura è di rilievo, in considerazione degli incarichi che sta ricoprendo.

Uno dei dubbi di Stefanelli riguarda la presidenza della Provincia, che dovrebbe lasciare comunque in caso di candidatura. Una decisione di non poco conto dopo il lavoro di impostazione avviato in questi primi sei mesi.

L'altra perplessità è dettata invece dall'eventuale ricaduta che una sua candidatura alle politiche potrebbe avere sugli equilibri della maggioranza di Minturno che lo sostiene, soprattutto in un momento in cui si stanno mettendo sul tavolo progetti importanti, sui quali c'è stato un lavoro in atto da anni, come è il caso delle Sieci a Scauri, tanto per fare un esempio.

Dubbi che, comunque, verranno sciolti già nei prossimi giorni, durante i quali, però, potrebbe esserci qualche altra sorpresa; una sorpresa che si chiama Elisa Venturo, attuale vicesindaco minturnese e coordinatrice del Circolo di Minturno di Italia Viva, la quale, nelle ultime elezioni comunali, ha riportato un risultato lusinghiero, che potrebbe essere schierata per intercettare consensi anche nel popolo di centro-destra, ma anche per tastare le sue potenzialità, in vista di altri possibili incarichi futuri a livello di Amministrazione locale.

In definitiva c'è ancora tanta carne sul fuoco….