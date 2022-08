Non bastassero le possibili conseguenze delle accuse di un esposto presentato nei giorni scorsi al Comune di Bassiano, il sindaco Domenico Guidi si ritrova a che fare in questi giorni anche con una crisi politica conclamata a livello di numeri nell'ultima assise comunale. Come testimoniano le votazioni che non hanno consentito l'approvazione di due mozioni all'ordine del giorno, una presentata dalla minoranza, una dalla maggioranza, l'attuale sindaco non ha più la maggioranza dei voti a suo sostegno e, di conseguenza, la minoranza chiede le sue dimissioni.

I consiglieri Ruggero Cacciotti, Giuseppe Fonisto e Marco Lorenzi lo sostengono in coro in una nota: «Dall'esito delle due votazioni nel corso del consiglio comunale della scorsa settimana che hanno visto il vice Sindaco Giovanna Coluzzi e l'assessore Lorenzo Bernabei votare insieme ai consiglieri di minoranza due diverse mozioni con le quali si voleva incaricare il Sindaco di chiedere un'ispezione al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) per individuare le responsabilità dell'enorme deficit che ha messo in ginocchio le casse comunali, è risultato palese che in Consiglio non c'è più una maggioranza politica. Insomma 'esito delle due votazioni, cinque a favore e cinque contro, che secondo il regolamento non consente di ritenere approvate le mozioni, è un fatto di assoluto rilievo del quale il sindaco Domenico Guidi dovrebbe prendere atto e trarne le dovute conseguenze. I rilievi della Corte dei Conti sono di una gravità inaudita e il deficit accertato, si parla di oltre 750mila euro, impongono un cambio di passo per evitare che il Comune debba dichiarare il default. Le misure proposte dalla maggioranza non servono a risolvere il problema. Ci opporremo con tutta la forza che abbiamo a qualsiasi ulteriore aumento che si volesse applicare a servizi essenziali come la mensa scolastica e il trasporto alunni che la maggioranza ha proposto».

Se ciò non bastasse, inoltre l'assessore Lorenzo Bernabei ha già ampiamente annunciato di uscire dalla maggioranza e di formare un nuovo gruppo consiliare denominato "Bassiano onesta".

L'era di Domenico Guidi potrebbe a questo punto essere finita.