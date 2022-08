L'attrice Gina Lollobrigida, 95 anni, sarà candidata al collegio uninominale di Latina per la lista Italia sovrana e popolare, promossa da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia. A darne l'annuncio è il senatore Emanuele Dessì, ex M5S, oggi esponente del Partito comunista.

Non è la prima volta che la Lollobrigida tenta la candidatura: nel 1999 era nella lista dei Democratici per le elezioni Europee. Non fu eletta. Stavolta è ancora più a sinistra, con la compagine di cui fa parte anche l'ex Pm Antonio Ingroia. Proprio lui ha convinto la grande attrice a candidarsi, dopo averla avuta come sua cliente da avvocato.