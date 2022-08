Ha ufficialmente ritirato la propria candidatura, il deputato Francesco Zicchieri, ex Lega e ora nelle file di Italia Viva. Il parlamentare uscente ha affidato le motivazioni della sua rinuncia ad una lunga nota.

"La vita ogni giorno ti mette dinanzi delle situazioni e in ognuna delle quali bisogna fare delle scelte. Dopo una lunghissima esperienza che mi ha dato negli anni tantissimi onori, gioie, delusioni, pianto e sorriso… Allo stesso tempo però mi ha fatto conoscere persone con le quali ho stretto legami indissolubili che porterò sempre con me nel mio cuore. Una lunga storia d'amore da poter raccontare… Dopo oltre venti anni di vita pubblica ho deciso insieme a mia moglie e i miei figli i quali ringrazierò per sempre del sostengo e della forza che sanno donarmi in ogni circostanza di abbandonare la vita pubblica da persona attiva in politica… Ho deciso di dedicarmi ad altro a livello professionale. Ho deciso dopo anni dove ho messo tutto me stesso per la passione politica di ritirarmi a vita privata e godermi i mie due straordinari bimbi nella loro crescita quotidiana, ho deciso di impegnarmi per altre cose che ho costruito in questi anni e che ora hanno bisogno della mia presenza costante e quotidiana. Non voglio dilungarmi più di tanto ma semplicemente a ringraziare tutti coloro che in questi lunghissimi anni mi sono stato vicino, chi mi ha indirizzato e aiutato nelle scelte, chi mi ha criticato anche duramente ma sere nel rispetto della persona… Mi sento di ringraziare ogni singola persona che ho incontrato a cui ho stretto la mano e guardato negli occhi… a tutti dico grazie perché ognuno di voi anche inconsapevolmente mi ha lasciato qualcosa come insegnamento che porterò sempre con me nel mio cuore. Spero di aver onorato al meglio il mandato conferitomi dai cittadini , tutto quello che ho fatto e gli atti che ho compiuto sono stati solo ed esclusivamente verso il bene comune , questo mi gratifica e mi da il sorriso per dedicarmi ad altro".