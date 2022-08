Iniziano a prendere forma le liste per le elezioni Politiche del 25 settembre. Fratelli d'Italia ha appena chiuso le sue. Non ci sarà Giorgia Meloni nel collegio uninominale di Latina, dove invece il partito schiera Chiara Colosimo, consigliera regionale di Roma . Al Senato Nicola Calandrini sarà invece alla posizione numero 3 del listino proporzionale.

Il partito della Meloni candida anche due donne della provincia di Latina: Sara Kelany di Sperlonga e Maurizia Barboni di Terracina. Entrambe su trovano nei listini proporzionali. Calandrini, nonostante sia uscente, si trova in posizione 3. Ma il senatore è sereno in quanto davanti a lui, oltre ad Andrea Augello, c'è Isabella Rauti, candidata anche in collegio uninominale. È Fdi a Latina conta di prendere almeno due seggi nel proporzionale al senato.