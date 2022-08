Il Carroccio ha blindato al 100% Claudio Durigon, capolista al senato e titolare del collegio uninominale di Rieti Viterbo. Nel listino per la Camera, oltre a Miele, anche Vincenzo Valletta.

La sorpresa nelle liste presentate dalla Lega è la posizione numero 2 del listino della Camera per Giovanna Miele. La consigliera comunale di Latina è in una posizione potenzialmente eleggibile. Anche se molto dipende dal risultato che farà il partito il 25 settembre.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli