Ventidue sezioni in cui votare, poco più di ventimila potenziali elettori chiamati alle urne per rinnovare le operazioni dove il Tar ha annullato l'esito del voto dell'ottobre 2021. Latina sceglie oggi il suo sindaco e considerato che si parte dalla base delle altre 94 sezioni già scrutinate, è evidente che le possibilità di "vittoria" sono più alte per Vincenzo Zaccheo, candidato del centrodestra e per Damiano Coletta, candidato del centrosinistra. Oggi saranno gli elettori a decretare l'esito con le urne aperte fino alle 23. Subito dopo si scrutinerà.

Tutto pronto a Latina per le nuove elezioni amministrative. La riapertura delle urne - che riguarderà però soltanto 22 sezioni, le numero 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110 - è stata decisa sulla base di un pronunciamento del Tar del Lazio che l'8 luglio scorso ha annullato le operazioni di voto del 3 e 4 ottobre e disposto la riapertura dei seggi.