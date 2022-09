Nelle 22 sezioni in cui si rinnova il voto per le elezioni comunali di Latina l'affluenza definitiva alle prese 23 è stata pari al 50,52%. Oltre 9000 i votanti.



Lo scrutinio è iniziato ed è già evidente che il confronto è tra Vincenzo Zaccheo, candidato del Centrodestra e Damiano Coletta, aspirante sindaco del centro sinistra. Zaccheo per recuperare il gap che lo vedeva non vincente al primo turno nel 2021 dovrà ottenere circa il 61% dei voti nelle 22 sezioni. In caso contrario sarà sindaco Damiano Coletta.

Elezioni comunali a Latina, alle 19 affluenza al 40,57% Ieri alle 19:56 Affluenza al 40,57% alle ore 19 per le elezioni comunali di Latina. È il dato registrato nelle 22 sezioni in cui si sta votando. Le operazioni andranno avanti fino alle ore 23. Alle ore 12 era il 16,68% l'affluenza. Rispetto allo scorso anno il trend è più o meno il medesimo. di: La Redazione