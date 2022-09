Ennesimo colpo di scena per quanto riguarda la convalida degli eletti dopo il nuovo voto del 4 settembre del 22 settembre. Il Movimento 5 Stelle, che è rimasto fuori dal consiglio comunale, ha annunciato ricorso per chiedere che venga invece convalidata l'elezione del proprio esponente, Gianluca Bono. L'istanza fa riferimento al ballottaggio dell'ottobre 2021 in cui aveva annunciato l'apparentamento con il sindaco Coletta. Il tutto mentre è in atto la riunione del commissione elettorale per la proclamazione del sindaco.