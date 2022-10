"La legislatura regionale è conclusa abbiamo approvato il collegato in bilancio in giunta che sta per andare in consiglio, molto importante. Si può fare in due o tre settimane, subito dopo io mi dimetterò". Nicola Zingaretti ha rotto gli indugi e ha annunciato la tempistica dell'addio alla presidenza della Regione con una intervista a Il Messaggero.

Con queste tempistiche, ha aggiunto Zingaretti, "la forbice credibile per le elezioni sarà tra il 18 dicembre e fine gennaio".