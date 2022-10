Giorgia Meloni è la prima premier donna d'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha appena conferito l'incarico al Quirinale. Meloni ha accettato senza riserva, presentando in un'ora di colloquio, la lista dei ministri. Il giuramento si svolgerà domani mattina.

