"Il centrodestra è al lavoro per dare a Lazio guida di elevato profilo e archiviare accrocchi Pd". Lo dichiara la deputata della Lega Giovanna Miele.

"Nel Lazio qualcuno valuta di riproporre il campo largo tra Pd e M5S, un esperimento talmente fallimentare che ha resistito solo nel Lazio. E a un passo dalle regionali, siamo curiosi di vedere che cosa accadrà al Pd, che a Roma esprime un sindaco che si impegna per i termovalorizzatori, mentre in regione governa con chi per questi impianti ha fatto cadere un governo. Anzi. Zingaretti ha chiuso e ha fatto smantellare i termovalorizzatori pubblici di Lazio Ambiente a Colleferro, dove ha buttato 7 milioni di euro per gli ammodernamenti insieme ai 5,3 milioni di euro per il ramo discarica. Il tutto e il contrario di tutto. Li lasciamo discutere di accrocchi e inciuci: il centrodestra è già al lavoro per restituire alla regione una guida di elevato profilo, competente, autorevole e capace di mettere la parola fine a 10 anni di gestione Zingaretti, che definire fallimentare è quasi un complimento".