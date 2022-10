Si è tenuto questa mattina, l'incontro tra la neo deputata della Lega Giovanna Miele, il Prefetto di Latina Maurizio Falco e il Questore di Latina Michele Spina. "Due appuntamenti distinti che sono stati l'occasione formale per dialogare, da deputato, con i rappresentanti dello Stato sul territorio - ha spiegato Miele - Ho creduto importante ascoltare le voci di chi quotidianamente si misura con le istanze della città e del suo hinterland, le esigenze dei piu giovani, che pagano lo scotto degli effetti post pandemici, le necessità del tessuto sociale pontino, e confrontarmi con loro circa le esigenze della città, che ho vissuto e conosciuto anche come consigliere comunale. Ho dato piena disponibilità a lavorare, nel solco delle rispettive competenze, in modo sinergico al fine di individuare azioni e strumenti utili alle esigenze del territorio"