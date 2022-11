"Alcune settimane fa il Movimento Politico "Latina nel Cuore" aveva lanciato l'allarme rispetto alle fragilità del nostro territorio e alla necessaria manutenzione di caditoie, scoline e canali di bonifica, al fine di evitare pericolosi allagamenti. Ebbene, riscontriamo con piacere come in questi giorni il Consorzio di Bonifica si sia attivato per pulire i canali di Latina e dei suoi Borghi, dando il via ad un processo di manutenzione che da tanto, troppo tempo aspettava di essere messo in atto". A dirlo è lo stesso gruppo di Lnc, che oltre ad accogliere positivamente i lavori completati, lancia l'appello per l'avvio dei lavori sulle strade provinciali.

"Un dato positivo e che speriamo possa riguardare anche i piccoli affluenti dei canali, nonché quelli delle strade provinciali: la loro manutenzione, infatti, è necessaria e di primaria importanza, al pari di una corretta potatura delle piante cresciute ai lati della carreggiata, al fine di permettere il deflusso delle acque piovane ed evitare pericolosi allagamenti - prosegue il movimento - Come sta accadendo sul lungomare e nelle zone limitrofe, pertanto, auspichiamo che anche l'amministrazione provinciale si adoperi al più presto per la rimozione di tutto quel materiale che possa ostacolare il regolare scolo delle acque, dando seguito all'ottimo lavoro già iniziato dal Consorzio di Bonifica".