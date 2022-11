Creare i presupposti istituzionali e culturali per la nascita degli stati uniti d'Europa. Un traguardo ambizioso che da ieri potrà contare anche sul prezioso contributo dei giovani europeisti di Aprilia. Ieri pomeriggio presso l'aula consiliare del Comune di Aprilia il Movimento Federalista Europeo ha iniziato a muovere i primi passi annunciando l'inizio della propria attività e l'apertura del tesseramento. Un incontro che è stata anche l'occasione per illustrare ai presenti il significato di proseguire sulla via indicata da Altiero Spinelli nel manifesto di Ventotene, aperto dai saluti del sindaco di Aprilia Antonio Terra e dell'assessore alla cultura Gianluca Fanucci. "Sono un europeista convinto- ha dichiarato il sindaco Antonio Terra- e auspico che sia vicino il traguardo che porterà all'elezione del presidente di un'Europa unita. Una spinta propulsiva in questa direzione può arrivare solo dai giovani, che potranno uscire dalle dinamiche politiche che non hanno consentito al progetto di decollare". "Siamo molto contenti- ha aggiunto l'assessore Fanucci - di avere una sezione ad Aprilia. Il nostro sogno é quello di arrivare alla creazione degli stati uniti d'Europa, ripartendo dal manifesto di Ventotene".

Non dissimili le parole del consigliere regionale di Più Europa Alessandro Capriccioli. "In questo momento in cui la nostra identità europea viene messa a rischio anche nei confini dell'Europa- ha dichiarato- dobbiamo impegnarci per difenderla e diffonderla a livello culturale. La nostra identità rimanda ad uno stato di diritto, alla possibilità per i cittadini declinare la libertà in modo pieno. Bisogna organizzare una resistenza e un rilancio dei valori di cui siamo portatori. O riusciamo a ottenere questo risultato o rischiamo di distruggere quanto costruito fino ad oggi". Un obiettivo cui si lega la creazione delle basi per una pace diffusa a livello mondiale, come illustrato da Mario Leone del Comitato Mfe e direttore dell'istituto Spinelli. "Questa organizzazione apartitica- ha dichiarato- punta alla realizzazione di un sistema permanente di pace, ma servono gli strumenti istituzionali. Noi ci ispirano alla costituzione federale degli Stati Uniti d'America e al manifesto di Ventotene. La Federazione europea è il primo passo verso la creazione di una federazione a livello mondiale per una pace duratura. L'obiettivo futuro è quello di votare un proprio presidente d'Europa. Serve costruire una cultura federalista ed europeista, a partire dalla scuola per formare una coscienza civica europea. Qualcuno vede nell'Europa più un ostacolo che una soluzione, dobbiamo invece dimostrare che l'Europa unita è l'unico approccio possibile per la risoluzione dei problemi sui grandi temi".

Un punto di vista condiviso dai relatori, i referenti del Movimento Federalista Europeo di Latina e dell'Istituto Spinelli, Maria Gabriella Taboga segretaria sezione Latina MFE e membro del Comitato federale, Nicola Catani presidente sezione Latina MFE, Matteo Gori della Gioventù federalista europea, Lorenzo Cervi responsabile dell'ufficio del dibattito MFE della sezione Latina e Francesco Marchionni del Consiglio nazionale giovani, organo consultivo presidenza del consiglio dei Ministri legato alle politiche giovanili. A chiudere l'incontro il consigliere comunale Davide Zingaretti, delegato al progetto Costruire l'Europa con i consiglieri locali, che ha annunciato anche l'avvio della campagna di tesseramento. "È un traguardo ma anche punto di inizio- ha dichiarato-perché il Movimento Europeo punta a eliminare i paletti culturali nazionalisti ma soprattutto a rafforzare l'Europa nell'affrontare grandi sfide. E' un lavoro istituzionale ma anche culturale di formazione a partire dalle scuole e orientato ad affrontare in modo consapevole le sfide che solo un'Europa unita sarà in grado di superare".