Fervono i preparativi per gli allestimenti legati alle festività natalizie. Alcune anticipazioni sono già uscite rispetto eventi ed attrazioni. Il capogruppo del Partito Democratico, Giancarlo Massimi ha presentato a riguardo un'interrogazione per avere maggiori dettagli sulle spese che il Comune sosterrà ed anche su eventuali manifestazioni di interesse per ciò che concerne lavori, servizi e forniture da assegnare. «E' evidente - si legge nelle premesse dell'interrogazione - l'importanza di realizzare eventi nel periodo natalizio tesi a promuovere e valorizzare il territorio di Sabaudia, al fine di favorire una maggiore attrattività del centro e dei borghi - per questo - con deliberazione della Giunta comunale del 3 novembre 2022, n.126 concernente: ‘Eventi Natalizi 2022' si è disposto che per le festività natalizie (dal 27 novembre 2022 all'8 gennaio 2023) ‘si intende animare la piazza con: il posizionamento di una pista di pattinaggio su ghiaccio, l'allestimento di un villaggio di babbo Natale per far vivere la magia del Natale ai bambini che potranno conoscere Babbo Natale che li accoglierà nella sua casa dove potranno consegnare la propria letterina, musica natalizia, giochi condotti da animatori, spettacoli gratuiti di artisti di strada con temi legati alla tradizione del Natale, per far divertire tutti i bambini presenti'».

Allestimenti per tutti, soprattutto per i più piccoli, il che è positivo, ma sulle spese quanto si sa? «Dalla lettura della deliberazione - scrive ancora Massimi - non si evince il quadro finanziario di riferimento per le iniziative, l'assenza di qualsiasi richiamo al Documento Unico di Programmazione, la coerenza con le linee programmatiche dell'ente ed eventuali indirizzi nel rispetto del principio della distinzione delle competenze tra organi di governo e responsabile dei servizi. Sarebbe opportuno e necessario, tenuto conto della dimensione territoriale, che iniziative venissero svolte anche nei borghi». Come reso noto nei giorni scorsi proprio dal Comune nell'organizzazione del Natale «partecipano - prosegue Massimi - gli operatori economici locali collaborando agli arredi e quant'altro». Il capogruppo del Pd nell'interrogazione ha quindi chiesto: «il quadro finanziario di riferimento; se per la realizzazione dei servizi indicati si è provveduto alla definizione di una manifestazione di interesse e/o altra modalità, fermo restando l'autonomia decisionale del Responsabile del Settore nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti; le modalità di partecipazione degli operatori locali (se esiste un piano economico che quantifichi la spesa a loro carico e/o le iniziative); il calendario delle iniziative, qualora redatto; quali iniziative sono previste nei borghi, oltre alle luminarie previste con deliberazione della Giunta comunale 125 del 3 novembre 2022; se è stato convocata la Commissione consiliare competente in relazione agli impegni finanziari ed alla illustrazione del calendario delle iniziative».