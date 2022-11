Nicola Calandrini presidente della commissione Bilancio e Claudio Fazzone di quella Ambiente. I due senatori pontini sono stati eletti poco fa alla guida delle commissioni permanenti di Palazzo Madama.

Per Calandrini, senatore di Fratelli d'Italia, una commissione particolarmente delicata e importante dalla quale transiteranno molti dei provvedimenti chiave presi dal governo per le emergenze legate al varo bollette e alle necessità delle famiglie e delle imprese.

Per Fazzone, senatore di Forza Italia, arriva invece la guida della commissione Ambiente, dove si affronteranno le questioni legate alla transizione ecologica e non solo. Un ruolo di responsabilità che arriva dopo che il senatore pontino era stato in corsa anche per un ruolo da sottosegretario.