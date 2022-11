Sul Lazio si deciderà martedì in direzione regionale. Astorre aggiunge: "C'è questa disponibilità di D'Amato che è molto importante e da sempre la vuole anche Carlo Calenda". E considerate le presenze al Brancaccio di dirigenti nazionali di primo piano del Partito democratico, appare assai certo che l'assessore regionale sarà il prossimo candidato alla presidenza.

«Alessio D'Amato è il candidato del Pd con una preferenza espressa anche da Calenda». Bruno Astorre, segretario regionale del Partito democratico, ha di fatto ufficializzato il nome su cui i dem punteranno per le elezioni regionali del Lazio. La dichiarazione è arrivata a margine dell'evento al teatro Brancaccio che doveva segnare l'annuncio della candidatura per il Terzo polo oltre a un bilancio dell'azione assessorile.

