Il parlamentare europeo di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini apre alla candidatura a presidente della Regione Lazio. Quella che in queste settimane era solo una voce ora assume i contorni più concreti. Ed è lo stesso Procaccini a darne conferma.

"Ho fatto il sindaco per tanti anni e so quanto e' complesso e bello prendersi carico di una comunita' cosi' direttamente. E' chiaro che non mi sottrarrei se me lo chiedesse il presidente Meloni. Pero' mi sto occupando di ambiente ed energia ed in particolare al parlamento europeo ed e' chiaramente una cosa che mi assorbe tanto" ha detto Procaccini durante la trasmissione Agora di rai Tre