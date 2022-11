"Sui rischi della vaccinazione Covid per i più giovani serve un approfondimento. L'Australia sconsiglia la quarta dose ai più giovani in quanto il rischio di sviluppare miocardite è troppo alto. L'Unione europea sta per autorizzare invece anche la somministrazione per i più piccoli". Lo afferma il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi

"Fermo restando quanto sia importante la vaccinazione per contrastare il Covid, ritengo sarebbe comunque opportuno approfondire questa problematica per capire meglio e magari aiutare chi è perplesso a superare i dubbi. Come Lega Gruppo ID, tempo fa, avevamo già sollecitato un intervento della commissione per approfondire il problema e chiarire meglio la casistica".