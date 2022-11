Da questa mattina la Commissione Straordinaria, nominata dal Prefetto di Roma, dottor Bruno Frattasi, si è ufficialmente insediata nella Casa Comunale della Città di Anzio, in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale deliberato, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022.

