Sabato 26 Novembre alle 17.00 Fratelli d'Italia Cisterna inaugurerà la nuova sede, su Corso della Repubblica 284. Saranno presenti il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale del Partito, l'onorevole Chiara Colosimo ed il Consigliere Regionale Giancarlo Righini. A fare gli onori di casa il Coordinatore Cittadino Vittorio Sambucci.

L'apertura della nuova sede è nata dalla necessità di rispondere a due esigenze che si sono presentante.

La prima è stata quella di avere uno spazio maggiore: la crescita del partito in termini di iscritti e consensi è stata evidente anche dal numero dei partecipanti agli incontri che la precedente sede non riusciva più a contenere.

La seconda necessità è quella di avere una sede che sarà un punto di riferimento ben visibile per la città, per affrontare la prossima sfida elettorale del 12 Febbraio in cui si voterà per l'elezione del presidente della Regione Lazio, dopo i 10 anni fallimentari di Zingaretti.

In questa sfida elettorale Cisterna sarà una sicura protagonista e portatrice di consenso per Fratelli d'Italia, come accaduto nelle passate Elezioni Politiche che hanno visto FdI sfiorare il 40% dei consensi.