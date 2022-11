E' stata inaugurata sabato pomeriggio la nuova sede di Cisterna del partito di Fratelli d'Italia su corso della Repubblica. Insieme al coordinatore locale Vittorio Sambucci hanno preso parte alla cerimonia il senatore Nicola Calandrini, l'onorevole Deputato eletto nel collegio di Latina Chiara Colosimo e il consigliere regionale Giancarlo Righini. Insieme a loro, tutti i consiglieri comunali e iscritti al partito. Una serata di festa ma non solo come a spiegato il coordinatore locale: «Ringrazio le tantissime persone presenti che hanno ascoltato con entusiasmo e attenzione la voce delle principali forze di governo a noi vicine - racconta Sambucci - un lavoro che parte da lontano e che a breve ci porterà a chiudere una filiera di governo legandola al nostro territorio e in primis la nostra amata Cisterna. Una sfida ambiziosa che tutti dobbiamo avvalorare, per porre fine a quelle logiche di governo che negli ultimi dieci anni non hanno prodotto nessuna utilità ma solo danni».