Il nome di Nicola Procaccini continua a essere in vetta alla classifica come possibile candidato alla presidenza della Regione Lazio. Si attende ormai davvero solo l'ufficialità da parte di Giorgia Meloni. Ma anche questo fine settimana appena trascorso non è stato quello decisivo.

Per questo il clima nel centrodestra inizia ad essere abbastanza surriscaldato in quanto Lega e Forza Italia mal sopportano quello che considerano un atteggiamento di sufficienza da parte di Fratelli d'Italia e del suo leader. Secondo i bene informati delle cose in FdI, Meloni prima delle politiche era convinta di indicare per la candidatura a presidente Francesco Rocca, numero uno della Croce Rossa italiana. La linea si sarebbe invertita dal momento che, dopo il voto e dopo gli incontri avuti dai suoi sherpa con i vertiti di Lega e Forza Italia, è emersa la convinzione negli alleati che fosse meglio puntare su un nome politico. L'identikit in questo senso ha portato a 4 ipotesi: Chiara Colosimo, Fabio Rampelli, Paolo Trancassini e, appunto, Nicola Procaccini. Scremata la rosa, restano solo Procaccini, Trancassini e appunto Rocca, se la premier dovesse decidere di forzare su un non politico. Superati, o quasi, gli ostacoli dell'inchiesta su Terracina, il nome del deputato europeo è tornato a essere quello più gettonato.