«Il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha incontrato a Bruxelles i parlamentari della Lega Gruppo ID. Al suo arrivo mi ha abbracciato e si è complimentato con me pubblicamente per l'archiviazione. Inoltre ha ribadito la necessità di un mio intervento diretto nella campagna elettorale per la regione Lazio oltre che nei tre comuni che vanno al voto in provincia Terracina Aprilia e sopratutto Latina. Non posso che essere orgoglioso e lusingato di questo e ribadisco che sarò in prima linea con passione e determinazione a sostengono dei candidati del Centrodestra alle regionali e alle comunali». Lo afferma il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi .

Salvini era a Bruxelles per un incontro con tutti i ministri dei trasporti Ue e il commissario ai trasporti. Poi ha incontrato il gruppo ID Lega a Bruxelles, ha ascoltato un resoconto del lavoro in Europarlamento e ha spiegato gli interventi prioritari che l'Italia intende fare per le infrastrutture. «Nel mio intervento - prosegue Adinolfi - ho chiesto al ministro Salvini lo sblocco dell'Autostrada Roma-Latina è un celere iter per la bretella Cisterna-Valmontone. Poi ho illustrato al ministro le difficoltà di collegamento tra Latina e Frosinone e di come sarebbe utile avere una nuova arteria che colleghi le due province, così come la ripresa del progetto della Pedemontana di Formia. Salvini si è mostrato interessato e disponibile a un incontro da svolgersi direttamente a Latina per affrontare i nodi delle infrastrutture».