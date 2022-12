"L'eliminazione da parte dell'Ue dei passaggi negativi su carne e vino è un'ottima notizia. Il regolamento per la promozione dei prodotti agricoli è sicuramente un passo avanti necessario a garantire il plafond di risorse utili alla tutela del Made in Italy, tema sul quale come Lega e Gruppo ID abbiamo sempre dato battaglia". Lo afferma il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi

"Certamente si tratta di un segnale importante che premia il lavoro di governo e istituzioni, capaci di fare squadra in Italia come in Europa per difendere le nostre eccellenze. La battaglia non si ferma qui. Continueremo a lottare per eliminare l'identificazione di carne e vino come 'sostanze cancerogene' nella strategia europea che, al pari delle etichette nutrizionali con il semaforo, il cosiddetto Nutriscore, rappresenta una inaccettabile semplificazione del valore nutrizionale dei nostri alimenti. Su questi argomenti la Lega Gruppo ID combatte quotidianamente a Bruxelles per difendere i prodotti e le eccellenze italiane".