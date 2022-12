Ma in queste ore i tre partiti stanno ragionando a fondo sulla terna e non sono escluse sorprese. Entro domattina Lega e Forza Italia dovranno dare una risposta a Fratelli d'Italia. Il pontino Procaccini è finito tra le opzioni assieme all'onorevole Rampelli. Loro rappresentano la scelta politica.

Nicola Procaccini, Fabio Rampelli e Francesco Rocca: sono questi i tre nomi tra cui il centrodestra sceglierà il candidato presidente della Regione Lazio. Li ha forniti Fratelli d'Italia questa mattina agli alleati Lega e Forza Italia. La sensazione è che il nome favorito sia quello di Rocca, presidente della Croce rossa italiana che ha il gradimento in particolare di Lega e Fratelli.

