Davide Zingaretti è il nuovo presidente della commissione Ambiente del Comune di Aprilia. La nomina è avvenuta pochi minuti fa nel corso della seduta in corso di svolgimento in aula. Per l'esponente e segretario provinciale di Azione sono stati 7 i voti favorevoli, 6 invece i consiglieri astenuti. La commissione ha inoltre eletto i due vice presidenti: Francesco Grasso (Forum per Aprilia) per la maggioranza e Roberto Boi (Ama) per l'opposizione.

"Ringrazio chi mi ha votato e anche chi non mi ha votato, perché questo sarà uno stimolo per fare meglio. Il nostro territorio - ha detto Davide Zingaretti nel suo discorso d'insediamento - ha subito diversi attacchi in questi anni e perciò continueremo sulla linea intapresa in questi anni, continuerà l'ascolto delle associazioni e dei comitati".