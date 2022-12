Francesco Rocca è il candidato presidente della Regione Lazio per il centrodestra. Stasera è arrivata l'ufficialità con una nota. «I partiti del centrodestra hanno indicato nell'avvocato Francesco Rocca il candidato per la per la Presidenza della Regione Lazio. Tra le autorevoli proposte pervenute Francesco Rocca rappresenta una sintesi di grande esperienza amministrativa della quale la Regione Lazio ha urgente bisogno. Con l'esperienza maturata da presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa, Francesco Rocca rappresenta una garanzia di assoluta capacità e competenza per i cittadini del Lazio». Firmato: i leader di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Rocca ha battuto la concorrenza degli altri due nomi in rosa, l'eurodeputato pontino Nicola Procaccini e il deputato romano Fabio Rampelli.