Nel centrodestra c'è soddisfazione per la scelta di Francesco Rocca come candidato presidente della Regione Lazio. Da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia arrivato segnali positivi sull'indicazione arrivata nelle scorse ore.

Il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia, dice: "Compattezza, coesione e determinazione. Con questi elementi la coalizione di centrodestra è in campo a sostegno del candidato alla presidenza della regione Lazio, Francesco Rocca. La nostra regione ha bisogno di una svolta decisiva e questo significa archiviare una volta per tutte l'esperienza del governo targato Zingaretti e centrosinistra per dieci anni ha ridotto i nostri territori all'ombra di se stessi. La sanità è a pezzi, gli ospedali in costante sovraffollamento e sottodimensionamento di personale, le strade un colabrodo, la gestione dei rifiuti è ferma all'anno zero, nessun impegno concreto è stato assunto o mantenuto a sostegno delle imprese e dei cittadini alle prese con una crescente crisi economica a cui non è stato mai posto un freno. Quelli che stiamo vivendo non sono i tempi delle promesse e dei miracoli ma della concretezza e del pragmatismo da attuare ogni giorno per recepire e risolvere le istanze dei nostri territori. Le elezioni regionali sono una grande occasione per riportare il Lazio, mortificato da anni di attendismo ed inerzia, a ricoprire il ruolo che le spetta in Italia. Per farlo abbiamo una grande responsabilità, che come Forza Italia intendiamo rispettare, che sta nel mettere in campo le candidature migliori per creare liste competitive che possano camminare fianco a fianco con il candidato presidente e, ci auguriamo, trovare il massimo consenso da parte dei cittadini. Francesco Rocca ha tutte le carte in regola e il curriculum professionale per fare la differenza. Noi ci crediamo, Forza Italia c'è sicura di poter interpretare nei punti programmatici che a breve saranno definiti non solo le richieste ma soprattutto le risposte che cittadini ed imprese meritano".

Il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia afferma: "Un uomo che unisce e che ha lavorato sempre con tenacia e rigore. Avevamo bisogno di un riferimento forte e capace per riprenderci il Lazio, lui è la persona giusta – prosegue il Senatore - Avevamo in campo una rosa di candidati di altissimo livello e sono felice che tutti abbiamo scelto quello capace di unire con forza le componenti del centrodestra. Con lui ricostruiremo il Lazio".

Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale dice: ''Ricostruire la sanità del territorio, cancellata dalla giunta Zingaretti con strutture carenti anche dei medici e aperte dalle 8 alle 20 come un supermercato.

Sarà la priorità della Lega e di un presidente della Regione Lazio all'altezza: Francesco Rocca. Sì, una Regione da ricostruire...''.

La deputata della Lega Giovanna Miele afferma: «La candidatura di Francesco Rocca alla Presidenza della Regione Lazio è una scelta di alto profilo che offre ai cittadini la possibilità di voltare finalmente pagina rispetto a 10 anni di malgoverno clientelare targato Pd-Zingaretti. Con Rocca, il Centrodestra e la Lega alla guida della Regione si potrà finalmente inaugurare quella filiera di governo virtuosa che dia anche ai cittadini del Lazio servizi sanitari adeguati, una raccolta dei rifiuti degna di una regione veramente attenta all'ambiente e alla sostenibilità e che faccia sentire importanti, oltre a Roma capitale, anche le altre province troppo spesso lasciate indietro da Zingaretti e D'Amato».

Interviene anche Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e in corsa per diventare candidato presidente proprio assieme a Rocca. "La figura di Francesco Rocca rappresenta un profilo importante e di spessore per lanciare la sfida in grado di cambiare la Regione. Si tratta di un grande professionista, da sempre attento alle esigenze delle persone e dei territori, che può vantare notevole esperienza nel settore della gestione di grandi problematiche e una profonda conoscenza della realtà italiana e regionale. Sono certo che la Regione Lazio finalmente tornerà in buone mani e il centrodestra potrà soddisfare le esigenze di cittadini e imprese del Lazio, che da dieci anni sono in balia della disastrosa gestione di sinistra e M5S.

Sono a disposizione di Francesco Rocca e del suo staff per costruire un percorso virtuoso affinché il Lazio diventi finalmente un modello di efficienza e di attenzione alle esigenze di tutti e non di una sola parte politica, come accaduto negli ultimi anni."

Uno dei candidati di Fratelli d'Italia, Enrico Tiero, dice: Ho apprezzato la scelta e il metodo adottato da Giorgia Meloni per la scelta del candidato presidente della Regione Lazio. Francesco Rocca è senza dubbio un profilo di spessore, adeguato all'importanza di questo territorio. Un uomo sicuramente credibile per professionalità, esperienza e capacità di governo. Stiamo parlando del primo italiano a ricoprire l'incarico di presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Rocca ha iniziato a fare volontariato alla fine degli anni ‘80. Dal 2003 al 2007 è stato prima commissario e poi direttore generale del Sant'Andrea di Roma. E' entrato nella Croce Rossa nel 2007, quando è stato nominato capo del dipartimento delle operazioni di emergenza. Nel 2008 è diventato commissario straordinario della stessa organizzazione e infine presidente nazionale dal 2013. Come avvocato ha iniziato la sua carriera professionale combattendo la criminalità organizzata. Non dimentichiamoci che è stato in prima linea nella lotta alla mafia, cosa che lo ha portato a dover vivere sotto scorta per diversi anni. Successivamente è passato all'amministrazione sanitaria. La sua storia personale parla chiaro. E' da sempre dalla parte della gente, particolarmente sensibile alle istanze del mondo sociale e dei più deboli. Sono convinto che sarà in grado di far funzionare la Regione Lazio, di ridurre i costi e migliorare i servizi per i cittadini. Sono certo che riserverà grande attenzione per Latina e la sua provincia. Insieme a lui lotteremo per ridare speranza a questo territorio. Il 12 e 13 febbraio il Lazio uscirà da un tunnel lungo 10 anni. Con Rocca per vincere e governare!"

Massimiliano Carnevale, candidato della Lega al Consiglio regionale, afferma: «L'annuncio della candidatura di Francesco Rocca alla Presidenza della Regione Lazio per il Centrodestra è un'ottima notizia per i cittadini e per la regione tutta. Oltre al profilo di grande spessore umano e professionale, potremo finalmente avere un presidente che dia la giusta attenzione alle province e in particolare alla nostra, quella di Latina, che in questi dieci anni di Zingaretti ha scontato un gap enorme in termini di servizi, sanità e infrastrutture. Con Francesco Rocca, il Centrodestra e la Lega alla guida della Regione potremmo avviare quel tanto atteso cambio di rotta che inauguri un percorso virtuoso in grado di ridare dignità e risposte al nostro territorio»

Vincenzo Valletta, Segretario Comunale della Lega Sezione di Latina: "Bene la scelta Di Francesco Rocca che, come esperto di sanità pubblica, sarà un valore aggiunto e potrà riportare alla normalità un settore dilaniato dalla gestione Zingaretti – D'Amato. Con l'ex presidente della Croce Rossa siamo pronti a vincere nel Lazio per governare la regione e restituire alla Provincia di Latina la giusta attenzione e la dignità che merita. Il nostro territorio, già ben rappresentato negli ultimi 5 anni in consiglio regionale dal capogruppo Angelo Tripodi, potrà contare nella squadra della LEGA che avrà il compito, una volta alla guida della Regione, di azzerare l'inefficienza generata dal PD e compagni in termini di servizi, sanità e infrastrutture".

Il capogruppo uscente di Forza Italia in Consiglio regionale, Giuseppe Simeone, dice: "Una grande opportunità che abbiamo il dovere di non perdere nell'interesse di tutti i cittadini del Lazio. Le elezioni regionali del prossimo anno possono segnare un reale punto di svolta per una regione che aveva tantissime opportunità e si è trovata inabissata dalle emergenze a causa dell'incapacità di governare di Zingaretti e del centrosinistra. Il centrodestra unito a sostegno del candidato presidente Francesco Rocca sono certo saprà farsi interprete e garante delle esigenze di tutte le nostre comunità in un'ottica di sviluppo. Lo dobbiamo a tutti i cittadini del Lazio che, in dieci anni, hanno visto le criticità acuite piuttosto che gestite e risolte. Basti pensare alle liste di attesa nella sanità passate da lunghe a lunghissime, allo stato di sovraffollamento dei pronto soccorso, prima accessibili a tratti, ora preclusi a causa dell'inadeguatezza delle strutture e del personale sanitario. Basta pensare ai rifiuti, un settore in cui servivano scelte concrete anche per dotare i territori degli strumenti e degli impianti necessari per chiudere il ciclo e che oggi sono appesi ad una serie di provvedimenti legislativi, a partire dal nuovo piano varato in extremis un paio di anni fa, che sono sommari e segnati da pressappochismo oltre che deresponsabilizzazione. Se a questo aggiungiamo il nulla messo in campo per valorizzare il turismo e dare alle aziende il supporto e la semplificazione di cui necessitano, per realizzare interventi di ripascimento tanto annunciati quanto mai entrati in cantiere, per sostenere i cittadini nell'affrontare l'innalzamento del costo della vita ed i rincari verificatisi negli ultimi mesi, il disastro è servito. Questo è il momento di rimboccarsi le maniche e restare compatti per vincere questa sfida. Avremo liste competitive fatte di persone capaci e motivate. Forza Italia c'è, in prima linea, al fianco del candidato presidente Rocca per un Lazio forte e capace di farsi protagonista del proprio futuro".