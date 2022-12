Viene nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'autostrada Roma-Latina, che provveda alla soluzione economicamente più vantaggiosa del progetto definitivo dell'opera e definisca un cronoprogramma dei lavori assieme alle iniziative per l'affidamento. Lo prevede un emendamento alla manovra economica approvato dalla Commissione Bilancio della Camera e proposto dalla deputata della Lega Giovanna Miele.

Il via libera è arrivato nella notte ed è un provvedimento molto atteso che segna di fatto un cambio di marcia importante per la grande opera pubblica attesa da anni in provincia di Latina.