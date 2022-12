"Si tratta di una scelta presa collegialmente, sono stati infatti - ha detto il primo cittadino - i suoi colleghi di giunta a indicare Luana Caporaso come il nome ideale per ricoprire questo incarico".

Luana Caporaso è il nuovo vice sindaco del Comune di Aprilia. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa dal sindaco Antonio Terra, durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Caporaso, assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere ed esponente di Forum per Aprilia, riceve quindi la delega rimasta vacante da una settimana, ovvero da quando Lanfranco Principi si è dimesso dal ruolo di assessore alle Finanze abbandonando la maggioranza con il suo gruppo Unione Civica.

