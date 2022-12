Il consiglio comunale di Sabaudia dice no al cibo sintetico e prende una posizione netta. E' quanto stabilito lo scorso 21 dicembre nel corso dell'assise civica rispetto al il nono punto all'ordine del giorno che prevedeva la deliberazione contro il cibo sintetico. Iniziativa promossa da Coldiretti e presentata dal consigliere delegato all'Agricoltura Simone Brina. Proposta già accolta anche da altri Comuni.

"Una decisione all'unanimità dei presenti all'Assise. Le tecnologie non ancora a sufficienza sperimentate e sulle quali molti Paesi stanno investendo risorse economiche per garantire addirittura i brevetti – commenta il Sindaco - potrebbero risultare dannose per la salute e per la tutela della biodiversità, nonché particolarmente deleterie, anche sul piano economico, per l'Agro Pontino che vanta una produzione agroalimentare di eccellenza. Valutazioni – conclude Mosca – che sul nostro territorio, prettamente agricolo e con molti prodotti a km0, assumono un significato ancora più importante".

"La tutela delle coltivazioni locali - dichiara il consigliere Brina - e di tutte quelle Made in Italy sarà sempre difesa dalla nostra Amministrazione. Vicini agli imprenditori agricoli e soprattutto orgogliosi delle nostre produzioni locali".