Dopo la nomina del nuovo coordinatore Provinciale Luca Palmegiani, prende corpo anche il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani Latina. Il gruppo in continua espansione vede continuare il suo percorso di strutturazione nel territorio pontino con la nascita dei gruppi di Formia e Spigno Saturnia e il rinnovo dei coordinatori di Latina e Cisterna. Il primo banco di prova saranno le elezioni regionali di febbraio in cui i giovani azzurri saranno chiamati a supportare le iniziative del partito in un'area dove Forza Italia conserva ancora un consenso importante e sopra la media nazionale.

Luca Palmegiani, Coordinatore provinciale Forza Italia Giovani Latina, ha dichiarato: "Nonostante sia da poco alla guida del coordinamento provinciale, stiamo iniziando già a correre. Vogliamo arrivare pronti alla sfida elettorale delle regionali, con un movimento che sappia riprendere il suo percorso di crescita. Un movimento che presenterà un nuovo assetto, con una struttura organizzativa solida. Abbiamo così deciso di nominare tre nuovi vicecoordinatori, uno per ogni macroarea della provincia: per l'area Nord Matteo Iorio di Cisterna, per l'area Centro il consigliere comunale di Sabaudia Matteo Di Girolamo mentre per l'area Sud è stato riconfermato Raffaele Cratere che avrà anche il compito di coordinatore per il comune di Spigno Saturnia. Torna poi il giovanile anche nella città di Formia, dopo diversi anni di assenza, con la nomina di Ciro Russo, consigliere nazionale di Forza Italia Giovani, mentre su Latina e Cisterna vengono rinnovati i coordinamenti locali con la nomina di Giorgio Straziota per la città capoluogo e Roberto Sciarresi per la seconda. All'ex commissario Capuzzoni invece andrà il compito di presiedere il coordinamento Provinciale in qualità di presidente, figura di sintesi e raccordo tra le diverse aree e anime del movimento giovanile. Ora che i vari tasselli stanno prendendo posto, siamo pronti per supportare il nostro partito nella sfida di febbraio. La lista di Forza Italia nel collegio di Latina è di alto livello, con figure competenti e forti di una storia amministrativa di primo ordine. L'obiettivo deve essere quello di superare il già ottimo risultato delle politiche che ci ha visto arrivare secondo partito della coalizione nel collegio pontino (superando il muro del 10%). E poi chiaramente lo sguardo va già anche alle elezioni amministrative di primavera, con un focus sulla città di Latina, chiamata al voto per la terza volta in tre anni. La scorsa tornata elettorale scelsi di scendere in campo in prima persona, ora stiamo ragionando su come migliorare questo risultato ma una cosa è certa, il giovanile avrà il suo candidato che porterà un contributo di idee alla coalizione di centrodestra. Stiamo infatti elaborando un documento che presenteremo poi alla cittadinanza prossimamente con delle proposte e istanze da parte dei giovani della città. Piccoli ma semplici spunti che vogliamo regalare al programma di coalizione. Mi permetto poi una piccola critica alla coalizione, si legge ogni giorno sul giornale una rivendicazione da parte dei partiti sulla scelta del candidato sindaco, c'è chi addirittura già si lancia in annunci, quantomeno pittoreschi per modalità e tempismo, dando per certa una scelta come se fosse appannaggio esclusivo di un'area politica. Oltre che a creare confusione nell'elettorato, stremato da 3 anni di campagna elettorale incessante, bisognerebbe ritrovare lo spirito unitario che contraddistingue una coalizione, mettersi ad un tavolo discutendo poi dapprima sui temi di rilancio della città, sulle priorità per la Latina del futuro e parallelamente lavorare su un nome condiviso e di spessore. La speranza è che finalmente il centrodestra trovi la maturità di prendersi le proprie responsabilità e metta in campo le sue energie migliori. Noi siamo pronti alla duplice sfida, con una squadra di alto livello e di ragazzi e ragazze che credono in Forza Italia e "lottano" ogni giorno sui territori per il nostro partito".