Essere il primo partito alle regionali del Lazio, consolidare il risultato in provincia di Latina, conquistare due seggi alla Pisana e poi passare alla pratica del candidato sindaco di Latina. Fratelli d'Italia ha una lunga lista di obiettivi da conquistare da qui ai prossimi sei mesi. Un lasso di tempo non troppo lungo che sarà fondamentale per arrivare a esprimere, possibilmente, almeno un sindaco nelle tre città maggiori che votano in primavera. Fratelli d'Italia vuole essere il primo partito per poi rivendicare la guida della città capoluogo.



Continuare a crescere e creare una filiera di Governo che parta dai Comuni e arrivi a Palazzo Chigi. Questo è l'obiettivo per il 2023 di Fratelli d'Italia Latina che nella giornata di venerdì 23 dicembre ha visto i militanti riuniti nella sede della federazione per il classico brindisi di fine anno.

Presente all'evento il coordinatore Provinciale, il Senatore Nicola Calandrini: «In 10 anni abbiamo fatto un lavoro straordinario, superando tante insidie e difficoltà. Oggi siamo il primo partito in Italia e rappresentiamo un terzo degli elettori di questa Nazione».

All'incontro era presente anche il vice portavoce regionale Enrico Tiero, candidato alla Regione Lazio di Fratelli di Italia. «Nel Lazio dopo 10 anni di inerzia di Zingaretti ci presentiamo con un fronte unito e con i sondaggi dalla nostra parte ma non dobbiamo abbassare la guardia - ha spiegato Nicola Calandrini - Puntiamo tanto su Rocca, il candidato giusto per portarci alla vittoria. È un candidato che unisce tutte le anime del centro destra. L'obiettivo è vincere e puntare in alto, migliorare i risultati delle politiche a livello locale e arrivare a più consiglieri regionali eletti». Nel corso della serata è stata anche annunciata la nomina di Michele Nasso a commissario di Fratelli di Italia Latina. «Sono certo che Michele Nasso svolgerà un ottimo lavoro traghettandoci fino alla nomina del nuovo coordinatore» ha sottolineato il senatore.

«Ricoprirò questo ruolo con il massimo impegno - ha dichiarato Michele Nasso- iniziando dalla candidatura alla Regione Lazio di Enrico Tiero, candidato di Latina, attorno al quale il partito comunale tutto è chiamato a fare quadrato». Il percorso va fatto un passo alla volta e Fratelli d'Italia inizia con le regionali, dove la lista è praticamente fatta. Oltre a Enrico Tiero sono in campo Emanuela Zappone di Terracina, Vittorio Sambucci di Cisterna, Elena Palazzo di Itri e Vincenzo Fedele di Minturno. Il sesto nome, fino a qualche giorno fa doveva essere quello di Matilde Celentano. Ma come anticipato, forse involontariamente, dall'europarlamentare Nicola Procaccini durante un evento a Terracina, Celentano sarà il nome su cui Fratelli d'Italia punterà per le comunali di Latina. Dunque, il sesto nome per la lista delle regionali non sarà il suo. Il partito ha deciso infatti di puntare su un volto nuovo, proveniente da Aprilia: Valentina Lax. La curiosità in questo senso sta nel fatto che il fratello della candidata è un esponente della Lega.